С начала года в Приангарье сгорели пять автомобилей

С начала 2025 года в Иркутской области зафиксировано пять случаев возгорания автомобилей. Четыре из них вызваны коротким замыканием электропроводки, один — разгерметизацией топливной системы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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