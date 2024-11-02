Подпольщик Лебедев: пункт дислокации наемников ВСУ поражен в районе Киева

Место хранения техники украинской армии и пункт временной дислокации ВСУ иностранных наемников поражены в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии