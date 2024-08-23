Скобрев о школе Плющенко: «У Евгения хорошая дисциплина в коллективе. Яна Рудковская делает очень много для академии, организационный процесс на высоком уровне»

— Ты поработал с фигуристами. Этот вид спорта многими стал восприниматься как слишком токсичный. Почувствовал это? И какие в целом впечатления о работе с «фигуркой» у тебя остались? — Там огромная конкуренция.
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