VI Международный фестиваль «Под небом Гнесинки» объединит ведущих музыкантов классики и джаза

В Москве с 6 по 16 августа пройдет VI Международный фестиваль «Под небом Гнесинки». Масштабный музыкальный смотр развернется на трех площадках исторической усадьбы Апраксиных-Бутурлиных, где состоится около 30 концертов.
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