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Царьград

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ВСУ атаковали Москву, а Крым не трогают. Эксперт объяснил ситуацию

Сегодня Украина испытала ПВО России на прочность, выпустив десятки дронов на регионы страны. Однако интересно, что ВСУ атаковали Москву, а Крым не трогают.

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