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Матери Дмитрия “Пухляша” Красилова стало плохо на похоронах сына

Матери Дмитрия “Пухляша” Красилова стало плохо на похоронах сына

Вчера на Троекуровском кладбище в Москве прошло прощание с Дмитрием Красиловым, популярным танцором, актером, певцом и шоуменом.

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