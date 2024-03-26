Тигрицу с котятами зафиксировала фотоловушка в Приморье

Фотоловушка дирекции заповедников “Земля леопарда” запечатлела известную на весь мир самку амурского тигра под номером Т 41F, прогуливающуюся по ландшафту с детенышами, сообщают “Дальневосточные ведомости”.
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