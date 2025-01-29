Первый муж Валерии рассказал, как певица бросила его ради Шульгина

Первый муж певицы Валерии, музыкант из Саратова Леонид Ярошевский спустя 30 лет написал книгу «Валерия: "Паровоз" из Аткарска», в которой поделился подробностями своих отношений с артисткой и ее пути к славе.
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