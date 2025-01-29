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Первый муж Валерии рассказал, как певица бросила его ради Шульгина

Первый муж Валерии рассказал, как певица бросила его ради Шульгина

Первый муж певицы Валерии, музыкант из Саратова Леонид Ярошевский спустя 30 лет написал книгу «Валерия: "Паровоз" из Аткарска», в которой поделился подробностями своих отношений с артисткой и ее пути к славе.

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