«Женщина — не человек»: Светлана Немоляева ответила на слова Александра Сокурова о российском кино

Высказывание режиссёра Александра Сокурова в интервью Forbes Talk вызвало споры в киноиндустрии. Рассуждая о кинематографе, он заявил, что с первой минуты определяет пол автора картины, и добавил: в российском кино мало «женского взгляда», поскольку «женщина — не человек для мира мужчин».