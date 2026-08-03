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«Женщина — не человек»: Светлана Немоляева ответила на слова Александра Сокурова о российском кино

«Женщина — не человек»: Светлана Немоляева ответила на слова Александра Сокурова о российском кино

Высказывание режиссёра Александра Сокурова в интервью Forbes Talk вызвало споры в киноиндустрии. Рассуждая о кинематографе, он заявил, что с первой минуты определяет пол автора картины, и добавил: в российском кино мало «женского взгляда», поскольку «женщина — не человек для мира мужчин».

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