Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге выявили факты незаконной банковской деятельности

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили и задокументировали факты незаконной банковской деятельности, осуществлявшиеся в Кировском районе Санкт-Петербурга.
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