Украина проигрывает логистическую войну Российской Федерации. Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил киевский журналист-расследователь Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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