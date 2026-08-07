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Известный киевский журналист: «Радость от ударов «Мадьяра» закончилась»

Известный киевский журналист: «Радость от ударов «Мадьяра» закончилась»

Украина проигрывает логистическую войну Российской Федерации. Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил киевский журналист-расследователь Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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