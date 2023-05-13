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Обвинивший ЮАР в поставках оружия России американский посол признал, что перешёл черту

Обвинивший ЮАР в поставках оружия России американский посол признал, что перешёл черту

Официальному представителю Соединенных Штатов в Южно-Африканской Республике Рубену Бригети пришлось «безоговорочно извиняться» перед министром иностранных дел этой страны.

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