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Loongson 9A2000 составит конкуренцию Nvidia RTX 2080. Достаточно, чтобы играть в игры

Loongson 9A2000 составит конкуренцию Nvidia RTX 2080. Достаточно, чтобы играть в игры

Китайская видеокарта Loongson 9A2000 приближается к уровню Nvidia GeForce RTX 2080Китайская компания Loongson представила свой новый 3D-ускоритель — видеокарту Loongson 9A2000, которая, по заявлению главы компании Ху Вэйу, сможет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 2080 по производительности.

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