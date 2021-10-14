Кубок Казахстана по футзалу. 5-й тур. «Атырау» разгромил «Окжетпес», «Рахмет» проиграл «Кайрату» и другие матчи

Проходит 4-й тур Кубка Казахстана по футзалу. Прямая трансляция матчей на телеканале Qazsport. Кубок Казахстана по футзалу 4-й тур Группа А «Рахмет» – «Кайрат» – 5:7 «Окжетпес» – «Атырау» – 0:7 Группа В «Каспий» – «Нур-Султан» – 0:1 «Актобе» – «Байтерек» – 20:00 Казахстан дома уступил Финляндии: упустили один из последних шансов победить в группе Короткометражка Eleven: коррупция даже в региональных лигах, проплаченные судьи и нарушение санитарных норм Разборы, истории и интервью.