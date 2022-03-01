Журнал «Профиль»

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Премьер Японии заявил о готовности стран G7 к "жестким санкциям" против России

Премьер Японии заявил о готовности стран G7 к "жестким санкциям" против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по результатам телеконференции с лидерами стран «большой семерки» сообщил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России, а также введения жестких совместных санкций.

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