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Тест для настоящих интеллектуалов: угадайте произведение из русской классики по эмодзи

Тест для настоящих интеллектуалов: угадайте произведение из русской классики по эмодзи

Очень трудный тест «Анна Каренина»Школьная программа по литературе обширна и включает в себя множество произведений, половину из которых школьники пропускают мимо, предпочитая краткие пересказы или экранизации.

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