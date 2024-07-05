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Интрига с визитом Колокольцева и споры с Подолякой. Грядёт громкий военный скандал?

Интрига с визитом Колокольцева и споры с Подолякой. Грядёт громкий военный скандал?

Коллаж Царьграда Сегодня 13K прочитали Глава МВД России Владимир Колокольцев на днях приехал в США и выступил в ООН, тем самым создав настоящую интригу: как он попал туда под санкциями и, что более интересно, о чём говорил в своей речи? Тем временем телеведущий Соловьёв и военблогер Подоляка продолжают конфликтовать: их споры становятся всё более острыми, а скандал нарастает.

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