Интрига с визитом Колокольцева и споры с Подолякой. Грядёт громкий военный скандал?

Коллаж Царьграда Сегодня 13K прочитали Глава МВД России Владимир Колокольцев на днях приехал в США и выступил в ООН, тем самым создав настоящую интригу: как он попал туда под санкциями и, что более интересно, о чём говорил в своей речи? Тем временем телеведущий Соловьёв и военблогер Подоляка продолжают конфликтовать: их споры становятся всё более острыми, а скандал нарастает.