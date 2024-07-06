Украина снова в топе стран мира — теперь по уровню долга перед МВФ

Украинские СМИ любят размещать новости о том, как страна заняла первое место по количеству съеденного сала, или как украинцы слепили самый большой в мире вареник, связали самый большой в мире веник или соткали самую большую в мире рубашку с национальным орнаментом.
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