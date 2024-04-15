В России предложили выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам предложили выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов, сообщили в "Известиях" со ссылкой на подготовленный фракцией ЛДПР законопроект с поправками в закон "О газоснабжении в РФ".
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