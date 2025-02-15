Инструктор по самообороне показал как освободить связанные руки за 10 секунд

Связанные руки, крепко стянутые узлом вокруг фиксатора, создают впечатление полной беспомощности, а спутанные провода под столом порой представляют собой такой хаос, что кажется, будто решить проблему можно только радикальными методами — например, разрезав все узлы ножом.
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