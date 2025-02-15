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Инструктор по самообороне показал как освободить связанные руки за 10 секунд

Инструктор по самообороне показал как освободить связанные руки за 10 секунд

Связанные руки, крепко стянутые узлом вокруг фиксатора, создают впечатление полной беспомощности, а спутанные провода под столом порой представляют собой такой хаос, что кажется, будто решить проблему можно только радикальными методами — например, разрезав все узлы ножом.

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