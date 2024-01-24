SUSANIN
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SUSANIN

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Минимум 6 человек погибли при взрыве газовоза весом 60 тонн в Монголии

Минимум 6 человек погибли при взрыве газовоза весом 60 тонн в Монголии

Улан-Батор. Монголия. Грузовик с 60 тоннами газа взлетел на воздух в столице Монголии Улан-Баторе. По предварительным данным, погибли шесть человек, в больницу доставлены 14, пишет Коммерсантъ со ссылкой на News.

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