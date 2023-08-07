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ИИ занимает соцсети. Бот-фермы вышли на новый уровень

ИИ занимает соцсети. Бот-фермы вышли на новый уровень

Обнаружена социальная бот-сеть на базе искусственного интеллектаОбсерватория социальных медиа (OSoMe) выпустила отчет «Анатомия вредоносной социальной бот-сети на базе ИИ», в котором обнаружила наличие обширной сети ботов на базе ИИ в Twitter.

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