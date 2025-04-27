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Курские новости

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ВСУ в Курской области распространили купюры с оскорблениями северокорейцев

ВСУ в Курской области распространили купюры с оскорблениями северокорейцев

Военный корреспондент Александр Коц в своих соцсетях рассказал, что украинские оккупанты запустили в оборот в Курской области фальшивые деньгиВоенный корреспондент Александр Коц в своих соцсетях рассказал, что украинские оккупанты запустили в оборот в Курской области фальшивые деньги.

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