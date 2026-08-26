Школьница расплакалась из-за поездки в школу на Lada Granta

Отец отвёз дочь в школу на Lada Granta, но новая машина девочку совсем не впечатлила. Школьница пожаловалась, что автомобиль скучный и «вообще не едет», а старая папина Toyota, по её мнению, была гораздо лучше.
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