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Тинчурин театры фойесында Заманча сәнгать күргәзмәсе ачылды

Тинчурин театры фойесында Заманча сәнгать күргәзмәсе ачылды

Тинчурин театры фойесында Заманча сәнгать әсәрләре күргәзмәсе ачылды. «Бу стеналарда тормыш кайнап торырга тиеш.

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