Интересная жизнь с Vera Star Обычный вечер в одном из дворов Обнинска превратился в повод для бурных обсуждений среди горожан.
Иноземная «наставница» заступилась за своего сына на детской площадке, после чего русский мальчишка оказался в больнице
Комментарии
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Владимир Красноперов
Путин виноват,потому,что не предпринимает ничего,что бы утихомирить этих тварей.Когда же в конце концов возьмутся за этих нелюдей.Нужен драконовский закон,что бы они боялись дышать громко.
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3 час.
ninikooo Митусова
А многочисленные жалобы соседей на агрессивное повеление иноземцев- не повод для снятия их с соцпособий, лишения купленного гражданства РФ и депортации со всем кишлаком родственников с дактилоскопированием на родину?! Чтобы ни один негодяй не вздумал вернуться?!
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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5 мин.
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