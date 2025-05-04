Иноземная «наставница» заступилась за своего сына на детской площадке, после чего русский мальчишка оказался в больнице

Владимир Красноперов Путин виноват,потому,что не предпринимает ничего,что бы утихомирить этих тварей.Когда же в конце концов возьмутся за этих нелюдей.Нужен драконовский закон,что бы они боялись дышать громко.

ninikooo Митусова А многочисленные жалобы соседей на агрессивное повеление иноземцев- не повод для снятия их с соцпособий, лишения купленного гражданства РФ и депортации со всем кишлаком родственников с дактилоскопированием на родину?! Чтобы ни один негодяй не вздумал вернуться?!