Зампред СБ Медведев пошутил над Байденом, перепутавшим Макрона с Миттераном

Президент США Джо Байден получил «зловещий сигнал из загробного мира». Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю «беседу» американского лидера с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.
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