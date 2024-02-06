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Зампред СБ Медведев пошутил над Байденом, перепутавшим Макрона с Миттераном

Зампред СБ Медведев пошутил над Байденом, перепутавшим Макрона с Миттераном

Президент США Джо Байден получил «зловещий сигнал из загробного мира». Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю «беседу» американского лидера с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

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