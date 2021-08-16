Новые правила ветконтроля могут остановить работу рыбопромышленных предприятий РФ

Новые правила могут остановить работу рыбопромышленных предприятий, пишет «Коммерсантъ». Проект документа уже обсудили на совещании в Минсельхозе РФ.
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