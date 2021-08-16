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Новые правила ветконтроля могут остановить работу рыбопромышленных предприятий РФ

Новые правила ветконтроля могут остановить работу рыбопромышленных предприятий РФ

Новые правила могут остановить работу рыбопромышленных предприятий, пишет «Коммерсантъ». Проект документа уже обсудили на совещании в Минсельхозе РФ.

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