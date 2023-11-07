Неонацистка Фарион призвала считать врагами русскоговорящих военных ВСУ

РИА Новости/Евгений Котенко Бывший депутат Верховной рады Украины неонацистка Ирина Фарион заявила, что русскоговорящих военных, проходящих службу в ВСУ, необходимо считать врагами, пишет украинское издание "Страна".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии