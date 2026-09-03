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Не просто запах гари: эксперт рассказала, чем опасен для здоровья дым тундровых пожаров на Ямале

Не просто запах гари: эксперт рассказала, чем опасен для здоровья дым тундровых пожаров на Ямале

САЛЕХАРД, 3 сентября, ФедералПресс. На Ямале стабилизируется ситуация с пожарами: по данным на утро в округе действует девять природных возгораний в трех районах – Красноселькупском, Надымском и Пуровском.

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