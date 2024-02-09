Власти города отреагировали на перебои с маршрутками в Смоленске

«Когда будет управа на эти 34-ки?!» Местные чиновники назвали причину отставаний привлечённых смоленских водителей от графиков Ситуацию со сбоями в курсировании маршрутных такси прокомментировали в администрации Смоленска.
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