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Названы самые востребованные специалисты на российском рынке труда

Названы самые востребованные специалисты на российском рынке труда

Востребованные специалисты выполняют конкретные задачи непосредственно на объектах Российские работодатели стали значительно активнее искать сотрудников рабочих и линейных специальностей.

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