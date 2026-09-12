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Судьба Светланы Тарасовой из «Девушки без адреса»: редкий талант, семейная драма и уход в 44 года

Судьба Светланы Тарасовой из «Девушки без адреса»: редкий талант, семейная драма и уход в 44 года

В комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» Светлана Тарасова сыграла Олю — ту самую рассудительную и отзывчивую подругу главной героини.

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