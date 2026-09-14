Орешкин: рост зарплат в России будет сохраняться

Рост зарплат в России сохранится, и правительство будет работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый.
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