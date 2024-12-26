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Калужские новости

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В редакцию КН пожаловались на 3 недели перебоев с водой в калужском селе

В редакцию КН пожаловались на 3 недели перебоев с водой в калужском селе

В редакцию «Калужских новостей» обратился читатель, который заявил, что в селе Ворсино Боровского района уже три недели идут перебои с холодной водойВ редакцию "Калужских новостей" обратился читатель, который заявил, что в селе Ворсино Боровского района уже три недели идут перебои с холодной водой.

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