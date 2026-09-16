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«Муса» комиксының беренче сериясенә анонс

«Муса» комиксының беренче сериясенә анонс

Муса Җәлил төнге Берлинда аңына килә. Яңгыр, юеш асфальт, таныш булмаган биналар, урамнар өстендә очкан дроннар – тирә-юньдә барысы да шулкадәр ят һәм билгесез.

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