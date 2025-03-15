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Царьград

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Социальные пенсии в России вырастут на 14,75% с 1 апреля 2025 года

Социальные пенсии в России вырастут на 14,75% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,75% благодаря индексации. Это коснется около 4,2 млн граждан, сообщил профессор РЭУ им.

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