Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Марнер – 4-й в истории игрок «Торонто» с 60+ очками в 7+ сезонах НХЛ

Форвард «Торонто» Митч Марнер забросил шайбу в матче с «Бостоном» (2:5). Канадец первым в составе «Лифс» достиг отметки в 60 очков в текущем чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх