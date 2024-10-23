Тела погибших в Ташкенте россиян отправят домой после проведения экспертиз

Тела граждан РФ, которые погибли в ташкентской гостинице, отправят домой. Однако сначала специалисты Узбекистана проведут судебно-медицинскую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей генпрокуратуры соседней страны.