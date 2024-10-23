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Тела погибших в Ташкенте россиян отправят домой после проведения экспертиз

Тела погибших в Ташкенте россиян отправят домой после проведения экспертиз

Тела граждан РФ, которые погибли в ташкентской гостинице, отправят домой. Однако сначала специалисты Узбекистана проведут судебно-медицинскую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей генпрокуратуры соседней страны.

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