В Красноярском крае школьники стали участниками шок-урока, организованного сотрудниками полиции и общественниками

В Канске сотрудники полиции, прокуратуры, социальные психологи Центра семьи и общественники организовали для учащихся городских учебных заведений шок-урок «С безопасностью на Ты», на котором разъяснили, как вести себя в опасной ситуации.
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