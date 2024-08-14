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Сегодня ОАО ´МАЗ´ исполняется 80 лет со дня основания

Сегодня ОАО ´МАЗ´ исполняется 80 лет со дня основания

Коллектив ОАО ´ТАиМ´ поздравляет ОАО ´МАЗ´ - управляющую компанию холдинга ´БЕЛАВТОМАЗ´ с 80-летием со дня образования предприятия!Желаем предприятию новых успехов, дальнейшего развития и процветания, а его работникам - крепкого здоворья, счастья и благополучия! .

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