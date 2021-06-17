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О доверии к власти

О доверии к власти

Красная жара Вакцинация от коронавируса в России, на мой взгляд, провалилась. Не помог и пример президента РФ В.

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Алиса Майская
Опять "власть виновата"! Закрутила бы гайки, как на западе: никаких гулянок, никаких магазинов, театров, музеев, никаких выходных на природе, поездок, встреч - уже давно бы все привились. "Осознали" бы очень быстро! Распустила власть своих безответственных, недоразвитых детишек - вот в этом, точно, виновата!

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