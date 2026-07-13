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Орлов о «Зените»: «Слабое место игра. Но ее не купить на трансферном рынке, ее нужно поставить»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых проблемах «Зенита». «Какие позиции «Зениту» нужно еще укрепить до конца трансферного окна? Да я бы тогда сказал, что все позиции было бы хорошо укрепить (смеется).

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