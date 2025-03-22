👩🚒 В Алуште начали подготовку к пожароопасному сезону Трава, деревья, кустарники и прочий сухостой — всё подлежит покосу и вырубке.
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👩🚒 В Алуште начали подготовку к пожароопасному сезону Трава, деревья, кустарники и прочий сухостой — всё подлежит покосу и вырубке.