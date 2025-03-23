На АвтоВАЗе объяснили, можно ли купить новый автомобиль Lada прямо с завода

В период, когда спрос на автомобили превышал предложение, а дилеры активно продавали новые автомобили LADA с наценками, многие россияне задавались вопросом о возможности покупки автомобилей непосредственно с завода.
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