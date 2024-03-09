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В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Киеву Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава подчиненной властям Украины областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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