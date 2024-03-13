Бог и кости: 145 лет Альберту Эйнштейну, самому известному в мире физику

14 марта исполняется 145 лет со дня рождения едва ли не самого известного ученого на свете и уж точно самого знаменитого физика ХХ века Альберта Эйнштейна, автора теории относительности и других перевернувших науку открытий.
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