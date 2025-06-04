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Царьград

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Белый дом: Киев не сообщал Трампу о планах атаковать аэродромы России

Белый дом: Киев не сообщал Трампу о планах атаковать аэродромы России

Вашингтон не знал заранее, что произойдёт.В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не знал о подготовке Киевом теракта в отношении российских аэродромов.

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