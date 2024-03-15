Специальное предложение VOLVO XC90 PLUS!

Вольво XC90 первый в своем классе, теперь в люксовой версии Plus. Провели порядка 120 краш тестов, сбрасывали с 30 метровой высоты, испытывали в экстремальных условиях, и все это для того, чтобы создать один из самых безопасных внедорожников в мире.