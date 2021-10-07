За прошедшие сутки зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 281, в городе Алматы – 423, в городе Шымкент – 68, в Акмолинской области – 67, в Актюбинской области – 111, в Алматинской области – 197, в Атырауской области – 51, в ВКО – 140, в Жамбылской области – 46, в ЗКО – 70, в Карагандинской области – 172, в Костанайской области – 97, в Кызылординской области – 39, в Мангистауской области – 10, в Павлодарской области – 140, в СКО – 108, в Туркестанской области – 43.